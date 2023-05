Gli alunni di Borgonuovo portano in scena l’infanzia e i sogni di Guglielmo Marconi

Spettacolo di fine anno ad alto potenziale ‘elettrico’ lunedì prossimo al teatro comunale di Sasso Marconi dove protagonisti sul palco saranno i 51 bambini delle classe quinte elementari del plesso di Borgonuovo che daranno vita alla commedia teatrale intitolata: Guglielmo Marconi, il sogno di un bambino. Tutti gli alunni delle classi quinta A e quinta B in abiti d’epoca calcheranno la scena per interpretare il racconto scritto per l’occasione come sceneggiatura originale della vicenda umana, famigliare e scientifica dello scienziato bolognese premio Nobel per la fisica così legato alla storia della cittadina di Sasso e in particolare a villa Griffone che fu la residenza elettiva della sua famiglia e dove il giovane Guglielmo passò la maggior parte della sua vita fino alla maggiore età. E proprio qui compì i suoi primi esperimenti di trasmissione elettromagnetica, come riportato anche sulla lapide collocata sulla facciata della villa che oggi ospita il museo con oggetti, arredo e strumenti scientifici legati alla sua formazione ed esperimenti. Tutte aspetti della sua vita entrati nella sceneggiatura originale e scritta per la loro età.

"Non mai stato fatto uno spettacolo teatrale sulla vita di Guglielmo Marconi raccontata dai bambini -spiega Milena Morselli dell’associazione Momi Show che ha curato il progetto-È uno spettacolo sull’ infanzia e l’adolescenza di Guglielmo in chiave ironica ambientata a Villa Griffone sulla collina dei Celestini. Tra fili e onde radio si apre il sipario per gli alunni che hanno dimostrato tanto entusiasmo e tanto impegno, uno spettacolo per far vivere ai bambini un momento di condivisione nuovo in un luogo diverso, per far sapere a loro che il teatro c’è e che profumo ha". Una sceneggiatura nata in classe con qualche spunto preso dal libro di Giorgio Comaschi sulla vita di Marconi. Sullo sfondo le celebrazioni imminenti relative ai 150 anni dalla nascita dello scienziato. Da qui la collaborazione con Barbara Valotti della Fondazione Marconi, il patrocinio del Comune di Sasso e la rappresentazione gratuita al teatro comunale promossa dalla scuola primaria Marconi di Borgonuovo con le insegnanti Simonetta Simone e Chiara Ghetti.

g.m.