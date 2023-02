Gli alunni imparano a produrre energia da fonti rinnovabili

Anche Ozzano si unisce al mondo del green e del risparmio con la campagna ’M’illumino di Meno’, slogan ideato nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per identificare una giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. "Il nostro Comune aderisce da tempo – dichiara il sindaco Luca Lelli –. Quest’anno l’assessorato all’Ambiente ha deciso di coinvolgere l’Istituto comprensivo di Ozzano e di rendere gli alunni protagonisti della giornata dedicata al risparmio energetico. Due classi quinte della scuola primaria si sono riunite in sala consiliare e hanno illustrato ai consiglieri comunali il progetto a cui hanno lavorato in classe: il progetto delle classi ’Come nasce l’energia elettrica’ è stato ideato ed illustrato da Mauro Mazzoni, ravennate, ex dipendente Enel ora in pensione, progetto che i nostri studenti hanno accolto di buon grado e a loro volta illustrato ai consiglieri".

"Presento agli Istituti comprensivi il mio progetto e spesso vengo chiamato per illustrarlo ai ragazzi – spiega Mazzoni –. Insegno ai ragazzi come nasce l’energia elettrica prodotta da fonti primarie da cui ricavare energia eolica, geotermica, idroelettrica e derivante dal fotovoltaico. Il progetto, continua Mazzoni, consiste nel fare esperimenti in classe, nell’illustrare ai ragazzi i vantaggi di questi tipi di energia rispetto a quelli tradizionali e nel creare modellini in grado di produrre energia che, se fatti bene dagli alunni, alla fine dimostrano concretamente l’energia prodotta facendo accendere una lampadina".

z. p.