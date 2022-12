Gli ambulanti del mercato ringraziano vigili e volontari

Volontari e Polizia locale: due risorse insostituibili per Ozzano. Dagli ambulanti del mercato settimanale un riconoscimento al lavoro svolto. Nell’ultimo mercato prima di Natale, gli ambulanti hanno compiuto un gesto semplice, ma di grande effetto. Hanno deciso di acquistare alcuni panettoni e di donarli agli operatori della Polizia Locale e ai volontari Auser e assistenti civici per ringraziarli dei servizi svolti sempre con grande professionalità, umanità e senso del dovere. Con qualsiasi tempo, gli agenti della Polizia locale e i volontari, riconoscibili con le loro pettorine gialle, non sono mai mancati, il martedì mattina, in piazza Allende, in occasione del mercato settimanale. Così, prima del Natale, gli ambulanti li hanno voluti ringraziare donando loro un panettone e una bottiglia di spumante per brindare a casa con le famiglie.

Alla consegna dei doni erano presenti anche gli assessori Claudio Garagnani e Matteo Di Oto e il comandante della Polizia Locale Stefano Zigiotti. "È stato davvero un bel gesto da parte degli ambulanti del mercato settimanale", afferma l’assessore al Commercio Claudio Garagnani.

z. p.