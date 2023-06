Gli americani innamorati di Bologna

Nessun dubbio. Le città d’arte come Bologna sono perfettamente in grado di accogliere i turisti. I disagi veri ci sono stati in Romagna, ma gli stabilimenti balneari sono stati già tutti ripristinati e sono perfettamente funzionanti. La città ha patito danni nell’area di via Saffi, non nel centro storico. Chi soffre ancora è la viabilità dell’Appennino e qui servono interventi rapidi sia per la vita dei residenti sia per il turismo estivo, nonostante gli investimenti dei vari organismi turistici pubblici e privati. Per il resto, una risposta positiva la offrono i dati emersi in questi giorni dalla seconda edizione di ’Cities Emilia-Romagna’, l’evento frutto della sinergia fra ’ Buy Emilia-Romagna’ e la ’Borsa delle cento città d’arte’. Uno dei tour operator americani della California, Jeffrey Mistri, al taglio del nastro di ieri l’altro ha confermato che Bologna e la nostra Regione sono considerate le mete innovative del turismo statunitense verso l’Italia. L’accoglienza emiliana, le città d’arte, la buona cucina, la movida romagnola, dunque, conquistano terreno rispetto alle pur gettonate Roma, Firenze, Venezia, belle ma sempre molto affollate. Secondo le previsioni di Confcommercio, Confesercenti e Apt, promotori di Cities, il turismo 2023 delle città d’arte supererà senza problemi e con numeri soddisfacenti i livelli pre Covid. Tuttavia le mete suggestive non mancano. Basta informarsi.

