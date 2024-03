Gli amici del medico:: "Non può averlo fatto". Il fratello: "Terribile sia lì"

"Crediamo nella sua innocenza, fa un certo effetto vederlo così". Gli amici di Giampaolo Amato non hanno dubbi, l’ex medico della Virtus non può essere responsabile dei due omicidi di cui è accusato. "Nessuno di noi – così l’amico Andrea – pensa che si capace di una cosa del genere. Io e Giampaolo facevamo parte della stessa associazione. Mi dispiace molto vederlo così, sta male ed è provato da questa situazione. Ci siamo salutati velocemente, mi ha chiesto di fare le condoglianze alla moglie di un nostro amico, che è venuto a mancare la settimana scorsa". Tante le persone, tra amici e familiari dell’oculista, presenti ieri in aula per sostenere, anche solo con uno sguardo, l’imputato. "Io e Giampaolo – le parole di un caro amico della coppia, che fatica a trattenere la commozione – ci siamo conosciuti al liceo, eravamo in classe insieme. Anche Isabella era una persona a me molto cara. È una situazione orrenda, da una parte lui si trova in questa situazione, dall’altra lei non c’è più. Io, nonostante tutto, li sento vicini entrambi. Isabella era il mio medico, una persona della quale credo tutti sentano la mancanza. Sia Isabella quando veniva a trovarmi a casa per visitarmi, sia Giampaolo quando mi dava consigli di medicina, in modi diversi mi hanno sempre dedicato il loro tempo. Per questo essere qui oggi (ieri, ndr) mi sembrava giusto nei confronti di entrambi". Diversi amici, nelle pause dell’udienza, lo vanno a salutare, gli danno pacche sulle spalle. Un’amica e paziente di Amato rivela di "vederci grazie a lui".

Tra il pubblico anche due dei fratelli dell’imputato. Il minore, Massimo, scuote la testa: "È terribile vederlo seduto lì", al banco degli imputati. "Spero si scopra la verità e tutto finisca per il meglio – continua –. Lo vedo affaticato e dolorante: stare in carcere non è certo semplice". Presto sarà la seconda Pasqua che Giampaolo non trascorrerà in famiglia: è stato arrestato proprio il giorno prima, l’anno scorso. "Erano le 14.52 – ricorda il fratello –. Ecco il suo ultimo messaggio, pochi istanti prima dell’arrivo dei carabinieri".

Chiara Caravelli

Federica Orlandi