‘Gli amici di Giancarlo’ Casini e i sindaci a cena

"Mauro Olivi è l’emblema di com’era una volta la politica", con questa frase applauditissima Pier Ferdinando Casini, senatore bolognese e da 40 anni tra i banchi del Parlamento, ha suggellato il successo del 157° incontro del gruppo ‘Gli Amici di Giancarlo’ che sabato sera si è tenuto nella Casa dei Popoli di Casalecchio e che da 19 anni viene animato dallo stesso Olivi, ex deputato del Partito comunista italiano dal 1976 al 1987. Olivi era cugino di Giancarlo Ruggeri, ex carrozziere della Bolognina che ogni tanto invitava a cena personalità e comandanti delle forze dell’ordine per cui lavorava. Ruggeri è venuto a mancare sei anni fa, ma le sue cene non sono cessate. Il testimone di Ruggeri è stato preso da Sandro Vanelli, altro carrozziere di Casalecchio, che porta avanti le cene (o i pranzi) sempre con la stessa formula: ogni voltà è uno che invita tutti gli altri.

E a Casalecchio questa volta il conto è stato saldato dai sindaci in carica presenti. "Erano in dodici – rivela Vanelli – e, nella fattispecie, si è trattato di Massimo Bosso (Casalecchio), Monica Cinti (Monte San Pietro), Emanuele Bassi (Sala Bolognese), Luca Borsari (Pieve di Cento), Paolo Crescimbeni (San Giorgio di Piano), Belinda Gottardi (Castel Maggiore), Claudia Muzic (Argelato), Claudio Pezzoli (San Pietro in Casale), Alessandro Ricci (Granarolo), Marco Martelli (Crevalcore), Maurizio Fabbri (Castiglione dei Pepoli), Erika Ferranti (Bentivoglio) e Marco Monesi, ex sindaco di Castel Maggiore che li coordina tutti". Insieme a Giancarlo Mazzucca, ex direttore del Carlino, e Luca Visconti di Modrone, patròn dell’Azienda agricola Tizzano di Casalecchio, c’erano anche gli ex sindaci Valerio Gualandi (San Giorgio di Piano), Ghino Collina (Casalecchio) e Valerio Toselli (Sala Bolognese).

Nicodemo Mele