Gli Amici di Luca all’istituto Aldini Valeriani

Oggi, i membri della fondazione ’Gli amici di Luca’ e della Casa dei Risvegli Luca De Nigris incontreranno gli studenti e docenti dell’stituto Aldini Valeriani, nell’ambito della ’Giornata internazionale sulle persone con disabilità’. L’evento si svolge dalle 10,30 alle 12,30 nell’Auditorium della scuola. Per questa iniziativa intitolata ’Risvegli: storie di voci ritrovate’ saranno presenti Maria Vaccari, mamma di Luca, operatori, volontari e persone uscite dal coma. Presente la mamma di Fabio studente dell’istituto che ha avuto lo scorso anno un grave incidente stradale e che sta facendo grandi progressi. "Li faremo partecipare a un percorso di storie raccolte – spiega Fulvio De Nigris, presidente della fondazione –, per raccontare il risveglio: dal trauma, alla riabilitazione, al ritorno al domicilio. L’incontro si inserisce negli impegni firmati recentemente al G7 Inclusione e solidarietà a sostegno del diritto di tutti alla partecipazione in particolare alla vita civile, sociale, culturale del paese".