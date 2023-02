Gli anarchici sfilano in centro Muri imbrattati e fuochi al Pratello

"Fuori Alfredo dal 41 bis, fuori tutti e tutte dal 41 bis". La protesta anarchica si muove compatta tra le vie della città, invocando libertà per Alfredo Cospito e sostenendo la sua battaglia contro il regime di 41 bis, per cui è in sciopero della fame da più di 100 giorni. Proteste che non si sono fermate alle parole, dato che i manifestanti, circa una cinquantina, hanno imbrattato anche i muri di via San Rocco dove sono apparse due scritte: "No al 41 bis" e "Come l’Egitto e l’Iran, anche l’Italia tortura e condanna a morte".

Il corteo si è riunito ieri pomeriggio, alle 17.30, con appuntamento in viale Vicini sotto alla sede del Dipartimento amministrazione penitenziaria, per poi finire la sua marcia di fronte al carcere minorile di via del Pratello.

Gli anarchici, racchiusi dietro a striscioni in cui comparivano frasi contro il regime del carcere duro, hanno protestato utilizzando anche la tecnica della cosiddetta "battitura", il modo tipico di manifestare dei detenuti che consiste nel fare rumore sbattendo oggetti di metallo contro le sbarre.

Qualche disagio al traffico: le forze dell’ordine hanno bloccato l’area dei viali all’inizio della manifestazione, ma il corteo si è appunto mosso poco dopo verso il centro e il Pratello, liberando la strada.

Il clima in città si è fatto sempre più pesante con il passare delle settimane. I cassonetti esplosi in via Emilia Levante a fine dicembre, i cortei con danneggiamenti a gennaio, le manifestazioni di ieri e del giorno precedente. Cui ne seguiranno altre, come hanno già annunciato gli anarchici. Poi, ovviamente, la telefonata al Carlino in cui si annunciava un attentato.

Ma torniamo al corteo. Agli anarchici si sono aggiunti anche alcuni rappresentanti del Cua, circa una decina dei cinquanta circa che sempre ieri pomeriggio si sono riuniti in corteo partendo da piazza Verdi, per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro, ha attraversato via del Pratello a ritmo di musica e slogan. "Alfredo è il primo anarchico in 41 bis – hanno continuato a scandirei manifestanti – e sappiamo che non è lì per i reati a lui contestati".

Verso le 19.30, infine, il corteo ha raggiunto il carcere minorile di via del Pratello, fermandosi di fronte all’ingresso in un cerchio compatto e coprendosi il volto con gli striscioni. Poi il ’gran finale’. I manifestanti hanno chiuso la protesta facendo esplodere alcuni fuochi d’artificio davanti all’ingresso dell’istituto, con la promessa di nuove manifestazioni. Poi si sono sciolti, verso le 20.30.

Intanto, continua l’indagine aperta dopo la telefonata anonima arrivata martedì, al centralino del Resto del Carlino. Quando una voce giovane, maschile, con lieve accento bolognese, ha annunciato un "grave attentato per i fatti relativi a Cospito". La Digos, guidata dal dirigente Antonio Marotta, sta lavorando per capire chi abbia effettuato quella telefonata. Il primo passo sarà vagliare il tabulato fornito dal gestore delle telefonate ricevute dal Carlino a quell’ora, le 8,05 del mattino, e tracciarle. Acquisizione che avverrà a brevissimo: servono soltanto i tempi tecnici perché il giudice firmi il provvedimento necessario. Poi, bisognerà capire da dove sia partita la chiamata: se è stata fatta da una cabina telefonica, e nel caso da quale. Se fosse partita dalla città, la chiamata potrebbe essere partita proprio da una delle poche cabine rimaste, quasi tutte posizionate a favore di telecamere.

Chiara Caravelli

Federica Orlandi