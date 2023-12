Gli angeli portano gioia e valore artistico

di Nicoletta

Barberini Mengoli

Gli angeli hanno un altissimo valore simbolico, poiché si legano a riti propiziatori e di purificazione. Sono figure che simboleggiano la protezione, e quindi definire l’angelo ’custode’ è, per tradizione, corretto. Inoltre, esercitano su di noi un potere verso il bene. Il barocco è l’epoca degli angeli: fra il ‘600 ed il ‘700 queste figure alate invadono le chiese, portando gioiosità e valore artistico, in quanto realizzati con lo stucco da famosi scultori o intagliati nel legno da abilissimi artigiani o scolpiti in pietre rare. Gli angeli e i cherubini diventano simboli immancabili nei dipinti e alleggeriscono l’insieme di figure sacre, sempre eseguite in toni scuri, restituendo un’immagine più soave e pacata. Grazie ai collezionisti gli apparati e i dipinti ricchi di angeli non sono andati perduti, perché l’avvento dell’Illuminismo e del Neoclassicismo, cancellando le bizzarrie barocche, ne avrebbe disperso l’identità. In questo periodo natalizio ritornano le nostre care immagini in versioni più o meno preziose: in cima alla lista impera il vezzo di applicare delle lamine più o meno sottili d’oro e d’argento sul legno, ma sono belli anche quelli in porcellana o ancora le acquasantiere con soprastante l’immagine a mezzo busto dell’angelo. L’argilla è un altro materiale molto usato: infatti, tra il Seicento e il Settecento la terracotta raggiunge in Emilia alti livelli di produzione di angeli tra le numerose botteghe di modellatori, tra le quali emerge quella di Giuseppe Mazza. Va anche ricordato il bolognese Angelo Piò che, dal 1718, realizza nella sua città sculture di grande rilievo a soggetto non solo mitologico, ma anche popolare, come le figurine del presepe: personaggi con volti piccoli e aggraziati e corpi avvolti in abbondanti panneggi, nonché angeli dipinti con sfumature turchine. Anche per i bambini l’angelo ’custode’ è una figura rassicurante e protettiva, importante soprattutto a livello psicologico.