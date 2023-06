Gli anni del folk al Teatro Comunale

Un tuffo nel passato sabato 3 giugno alle 21 al Teatro Comunale di Castiglione dei Pepoli per ’Uno, due, tre prova’. Un racconto in musica sulla storia dei musicisti castiglionesi che hanno segnato gli anni del boom e non solo. ’Castiglion Folk’, ’Sabo e gli ultimi del liscio’ e tutta la storia della musica da ballo e non solo, verrà raccontata dalla voce narrante di Giuseppe Beccaglia e da Giuseppe Cecconi, art director dell’evento. Un racconto in musica che vedrà musicisti, professionisti e non, tributare un omaggio ai più amati e popolari suonatori castiglionesi scomparsi di recente: Mario Condi, Sergio Giannerini, Franco Totti, Antonio Bartolomei e Eliana De Rosi.

Ci saranno sul palco infatti Massimo Tagliata alla fisarmonica, Tony Raffaele al violino, Mr Bana alla chitarra, Niccolò Pizzicori al contrabbasso, Massimo Landroni alle tastiere, Elvis and the Sister of Mercy, Guido Mascagni.

Si esibiranno inoltre gli amici di una vita Giordano, Beppe, Augusto, Silvio e Poldo.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Terra Nostra.

I posti sono già sold out.