Gli antiquari bolognesi in vetrina a Roma

Nicoletta

Barberini Mengoli

Torna dopo qualche anno di assenza la mostra dell’Antiquariato di Roma "Arte e Collezionismo a Roma", organizzata dall’Associazione Antiquari d’Italia, con l’intento di diventare un appuntamento permanente e riferimento artistico per studiosi e collezionisti. La mostra è allestita nel prestigioso palazzo Brancaccio (via Merulana 248) ed è aperta al grande pubblico dal 29 settembre al 2 ottobre. Tra i 46 espositori provenienti da tutta Italia, Bologna è rappresentata da tre importanti Gallerie: Fondantico di Tiziana Sassoli, Maurizio Nobile Fine Art e Reve Art di Clara Santini. La prima esporrà tra gli altri una pregevole tela di Annibale Carracci raffigurante un ritratto di pittore, forse il fratello Agostino e una tela di Guercino del 1640; e ancora per il ‘700 il bozzetto di Gaetano Gandolfi e quelli di Mauro Gandolfi realizzati per i fianchi della carrozza di gala del marchese Sebastiano Tanari, quando fu eletto senatore nel 1790. Maurizio Nobile propone, per l’antico, un delicato monocromo olio su tela "L’adorazione dei pastori" di Amico Aspertini, molto affine a quello conservato a Vienna. Per questi si pone una datazione tra il 1510 12: l’affinità con la tela viennese si basa su analogie di tipo stilistico e di dimensione. Il ventaglio di quadri esposti giunge sino ad un olio del parigino Leonardo Cremonini "Fermè la dimanche", tela dai colori tenui ed eterei di grande eleganza. Infine Reve Art presenterà un raro dipinto del 1912 - 13 di Romolo Romani pittore futurista coetaneo di Boccioni; inoltre, in omaggio all’ambiente pittorico della capitale, si apprezzerà "Carretto siciliano" del romano Camillo Innocenti, uno dei protagonisti della pittura italiana del primo Novecento che si impone all’attenzione internazionale fin dalle prime Biennali di Venezia, tanto che nel 1909 gli viene dedicata una personale con 20 tele.