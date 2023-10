Gli anziani del centro sociale:: "Tenetelo aperto tutti i giorni"

Centro sociale chiuso e pensionati del quartiere radunati all’aperto nel giardinetto dietro all’oratorio. Va avanti così da alcuni mesi a San Biagio il confronto a distanza fra gli storici frequentatori di uno dei sette centri sociali di Casalecchio e un nuovo corso che non trova un punto di accordo con quello zoccolo duro di persone di una certa età che fino al tempo del Covid e poi al termine della pandemia avevano nella struttura di via Pietro Micca il loro punto di riferimento quotidiano, sette giorni su sette. Edificio comunale ma gestione sociale, come da regolamento, ma con la scadenza della convenzione il Comune aveva messo a bando la conduzione del servizio, sempre fatta a titolo volontario. Con le spese gestionali a carico del comitato di gestione rappresentato dal suo presidente che ha deciso di tenere aperto il centro solo dal giovedì alla domenica. Ed è questa scelta che viene contestata da tanti frequentatori storici, che dopo un’estate passata all’ombra del giardinetto, con la fine del bel tempo non sapranno più dove trovarsi.

"I centri sociali sono nati come luogo di incontro, con regole democratiche di rappresentanza e ampi orari di apertura. In estate è andata così, ma se inizia il freddo per tre giorni la settimana dovremo restare isolati in casa", contesta Ermanno Galletti, quasi novantenne, che condivide il disagio degli amici, compreso l’ex presidente Bettocchi, che per alcuni mesi aveva collaborato con la nuova presidenza per poi dimettersi.

"Mi rendo conto del disagio e continueremo a dialogare per trovare una soluzione anche per quello che definiamo il ‘gruppo delle carte’. Dopo il primo bando andato deserto non è stato facile trovare la disponibilità della nuova presidente che ha il nostro sostegno", premette l’assessore alla Partecipazione Matteo Ruggeri, che poco più di un anno fa in quel centro sociale fu minacciato e aggredito da alcuni frequentatori poi identificati e denunciati dai carabinieri. Oggi lo stesso assessore difende la scelta di aprire le porte a nuove utenze: "Ci sono gruppi di mamme, associazioni e realtà sportive e ricreative che hanno dato una svolta necessaria alla programmazione e alla frequentazione del centro, cosa non facile. E a questo gruppo dico che c’è tutta la disponibilità a trovare una soluzione se si impegnano anche in prima persona come volontari perchè il Comune non può assumersi il ruolo di gestore".

Gabriele Mignardi