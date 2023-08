Gli anziani nel mirino dei truffatori

Purtroppo le persone anziane sono sempre nel mirino dei truffatori. Molti ci cascano, una minoranza con la mente più lucida e i riflessi pronti riesce invece a schivare il delinquente di turno. La telefonata che annuncia un figlio in ospedale per il quale servono subito soldi è un classico del settore. Ma ci sono altri casi che ogni giorno la cronaca ci illustra. C’è la truffa dell’amico di famiglia. “Carissimo, che piacere rivederla” … può cominciare così il raggiro. I modus operandi possono essere diversi, ma alla fine i delinquenti si fingono conoscenti dei figli o dei nipoti delle vittime e sostengono che questi gli devono dei soldi, convincendo gli anziani a saldare il debito. Poi c’è la fuga di gas. Falsi tecnici si presentano come operatori, segnalando un grave problema da risolvere. I truffatori invitano le vittime a proteggere i contanti dalle fughe di gas collocandoli al sicuro in un sacchetto o in frigorifero. Uno distrae la vittima e l’altro intasca il malloppo. Poi ci sono i falsi dipendenti Inps, Enel, Telecom: suonano il campanello, entrano con la scusa di fare controlli e rapinano le vittime. La fantasia delinquenziale non ha limiti. Che fare? Bisogna mettere in guardia gli anziani. Un compito che tocca a figli e familiari, ed è molto utile. Nel campo della prevenzione sono attivi anche i carabinieri che a Bologna e in altre località fanno incontri periodici per mettere in guardia le persone non più in giovane età.

