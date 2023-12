Gli Apostoli della Tagliatella:: "È stato il maestro di tutti noi"

"La festa per i 20 anni di fondazione degli Apostoli della Tagliatella si era appena conclusa e Carlo Gaggioli subito mi ha mandato un messaggio whatsapp. "Ho rivisto amici che non vedevo da anni – mi ha scritto – ma che sentivo di non avere perso. Ho rivissuto emozioni di tanto tempo fa e ho capito che si rimane Apostoli per tutta la vita. Per Gaggioli, il vino era tutto". Così Emilio Franzoni, presidente dell’associazione Apostoli della Tagliatella e, prima ancora, professore di Neuropsichiatria infantile all’università di Bologna e fondatore della Fanep, racconta di Carlo Gaggioli a poche ore dalla sua scomparsa.

"Domenica scorsa – rivela – ha partecipato con noi (i 12 apostoli e i 50 discepoli dell’associazione Apostoli della Tagliatella, ndr) alla nostra festa per i 20 anni di fondazione (5 marzo 2003), nel ristorante Il Tulipano dell’Admiral Park Hotel Bologna i Zola Predosa e lì ci ha illustrato i suoi vini che erano in tavola. Il suo apporto era sempre di alto livello culturale. Sapeva tutto di vini e di gastronomia. Era una persona buona e, anche nei momenti di tensione, cercava di stemperare gli animi".

Giovanni Tamburini, altro Apostolo della Tagliatella della prima ora e titolare dell’omonima salsamenteria, è ancora sconvolto dall’improvvisa scomparsa di Gaggioli. "Di Carlo, veterinario dell’Ausl – ricorda Tamburini – Ivo Galletti, il fondatore dell’Alcisa di Zola, diceva: "Meno male che c’è lui. Possiamo fidarci della sua competenza". Gaggioli aveva ’inventato’ il Pignoletto e, quando nacque l’associazione degli Apostoli, fu un onore averlo tra noi".

Loreno Rossi (anche lui Apostolo della Tagliatella) ha seguìto Gaggioli per anni. Prima come vice sindaco di Zola Predosa, poi come direttore di Confesercenti Bologna. "Gaggioli si batteva per l’abbinamento del Pignoletto con la tagliatella al ragù alla bolognese – afferma – e prima ancora si era battuto per l’abbinamento con il Tagliere dei Salsamentari. Ora si preparava alla campagna di abbinamento del Pignoletto agli aperitivi". Anche Gabriele Forni è Apostolo della Tagliatella. Per più 30 anni è stato il fattore dell’Azienda agricola Tizzano di Casalecchio. "Gaggioli è stato un maestro per tutti – sostiene – per il ventennale degli Apostoli ho scelto proprio i suoi vini". "Al pranzo del ventennale – ricorda Nino Simoni, salumiere e Apostolo – avevamo concordato una fornitura di vini a breve al mio negozio. Soprattutto il Merlot".

Nicodemo Mele