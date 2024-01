Gli appunti desecretati sul 2 agosto e Ustica: "Ora vanno analizzati"

Spunta un documento inedito che potrebbe fornire nuovi particolari sulla strage del 2 agosto e su quella antecedente di poco più di un mese di Ustica, il 27 giugno 1980. Tra le carte desecretate e ora versate all’Archivio di Stato, ci sono gli appunti di Lelio Lagorio, all’epoca ministro della Difesa, sulla riunione del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza, diretta dall’allora presidente del consiglio Francesco Cossiga, a Palazzo Chigi il 5 agosto ’80. Al tavolo, ministri e rappresentanti apicali della Difesa, delle forze dell’ordine e dei Servizi. Gli appunti desecretati sono fitti, scritti a mano: l’allora ministro fa il resoconto degli interventi. Finora di quella riunione c’era solo il resoconto ufficiale, in cui come pista principale emergeva il terrorismo di destra. Solo il ministro dell’Industria Antonio Bisaglia ipotizzò un collegamento tra l’attentato in stazione e l’incidente al Dc9. Collegamento poi al centro delle indagini del giudice Rosario Priore, nel 1995: ma tra chi fu sentito, nessuno rammentò l’intervento di Bisaglia. Ora, i manoscritti inediti potrebbero svelare altri particolari.

Secondo Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, "un singolo documento può essere interessante, ma va messo in relazione con altri"; Daria Bonfietti, presidente dell’associazione parenti delle vittime di Ustica, osserva come "ciò che finora è stato depositato è scarno su Ustica: seguiamo il processo di desecretazione, sperando ci siano elementi utili". Giuliana Cavazza, dell’Associazione per la verità su Ustica, chiude: "Speriamo che possano arrivare dalle desecretazioni elementi nuovi per evitare ricostruzioni mistificatorie e far chiarezza, ma è presto per dirlo".