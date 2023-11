Gli artisti ’inquadrati’ nelle fotografie di Luca Bolognese

‘Artisti Inquadrati’, ovvero la mostra fotografica di Luca Bolognese che fino a domenica in Sala Ercole a Palazzo d’Accursio, ha come obiettivo di far risaltare quanti siano gli artisti celebri che hanno vissuto e costruito la loro carriera nella nostra città. "Sono 120 fotografie realizzate in analogico, e tutte in bianco e nero" spiega il fotografo, "ho cominciato così, nel 2005, scattando le foto al ‘dietro le quinte’ delle compagnie teatrali con la macchina analogica e ho voluto mantenere questo stile. Inoltre credo che il bianco e nero aiuti a focalizzare l’attenzione esclusivamente sul volto, che è ciò che voglio enfatizzare".

Sono raffigurati cantanti, attori, scrittori, si spazia dalla musica al teatro, dalla scrittura al cinema, dalla pittura alla poesia, per una mostra che celebra a pieno l’unicità artistica di Bologna; è stata realizzata dall’associazione Ufo (Unione Fotografi Organizzati), a cura di Luciano Nadalini e Maria Chiara Wang, grazie al contributo del Comune. "È un forte segno di riconoscimento, la fotografia è sempre stata un elemento caratterizzante della città, oltre ad essere un omaggio a tutti gli artisti presenti è in primis un tributo ai fotografi del territorio" commenta la delegata alla Cultura Elena Di Gioia (nella foto con Bolognese). Ma non solo, si sosterrà anche una delle attività di solidarietà più importanti di Bologna, le Cucine Popolari: si potranno acquistare i ritratti in esposizione con una donazione minima di 100 euro da versare sul conto corrente dell’associazione, disponibile sul loro sito https:www.cucinepopolari.org, specificando nome e cognome dell’ordinante, il nome dell’artista scelto e un contatto. La foto sarà consegnata al termine della mostra. "Volevamo unire una realtà bolognese più fortunata, quella degli artisti raffigurati, ad una che invece incontra maggiori difficoltà" racconta Roberto Morgantini delle Cucine Popolari. La mostra sarà accompagnata da un volume fotografico edito da Calamaro Edizioni. Aperta martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 10 alle 18.30, venerdì dalle 14.30 alle 18.30.

Alice Pavarotti