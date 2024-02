Gli asini che insegnano a prendere decisioni

Dovete prendere una decisione importante e non sapete come regolarvi? Chiedete a Zoe, 5 anni, e lei vi trarrà da ogni incertezza. Avete difficoltà a comunicare con il vostro dirigente? Affidatevi a Vita, 4 anni, che però, a dispetto del nome, è un maschio e vi confiderà le tecniche più persuasive per un confronto felice. Infine, dovete risolvere un problema, negoziare un accordo? Rivolgetevi a Mercoledì, 7 anni, un asso nel cavare le persone dalle situazioni complicate. I tre personaggi appena citati non sono psicoterapeuti, né psicologi, né maghi della comunicazione. Sono semplicemente tre asini.

Proprio così: tre asini, tre quadrupedi simpaticissimi e curiosi che animano il nuovo paddock allestito per loro tre da Rodìga Biagi sulle colline di Mongardino a Sasso Marconi, al centro dell’azienda agricola ereditata dai genitori nel podere Chè Èlt (Casa Alta), che gestisce a Mongardino e che da qualche anno ha rinominato in Podere Balla con gli Asini. In questa posizione collinare, a un centinaio di metri dalla Porrettana, oggi era in programma l’avvio di un percorso formativo per adulti proprio con i tre asini. Le avverse previsioni meteo hanno consigliato di spostare il tutto al 25 di febbraio. Seguiranno altri quattro appuntamenti, sempre di domenica, uno ogni mese fino a giugno. Info e prenotazioni al 3388415042 e info@podereballacongliasini.it.

"Assieme a Marianna Turriciano, psicologa e psicoterapeuta – racconta Rodìga Biagi – e ai nostri tre protagonisti Zoe, Vita e Mercoledì, abbiamo costruito una serie di attività e laboratori esperienziali in natura, dedicati a tutte quelle persone adulte desiderose di conoscere meglio sé stessi, di relazionarsi con gli altri. Si tratta di una branca della pet terapia, meglio nota come ’onoterapia’, terapia con gli asini. Con il titolo ’L’Incontro’, nel primo appuntamento di domenica 25 febbraio aiutiamo i nostri corsisti a entrare in contatto con sé stessi tramite gli asini. ’Mi prendo cura di te o di me’, è il titolo del corso del 10 marzo, mentre il 14 aprile con il titolo ’Ti imito’ proponiamo di osservare gli asini per imparare a costruire relazioni. Cooperare e collaborare saranno al centro dell’appuntamento del 12 maggio, denominato ’Andiamo a spasso’. Infine, con il titolo ’Mosca cieca’ il 9 giugno i nostri somarelli cercheranno di iniettare un bel po’ di fiducia nei corsisti".

Con solidi studi di ragioneria e giuridici, Rogìga Biagi per qualche decennio si è occupata dell’amministrazione in una nota impresa immobiliare. Ora coltiva grani antichi, frutta, verdure, Pignoletto e Malbo gentile che vende nel suo negozio a Borgonuovo. Ma perché gli asini? "Sono animali sociali – risponde Rodìga Biagi – molto curiosi, mai diffidenti. Determinati a difendere il proprio parere. Se dicono ’no’, è no. Voltano le spalle, ti mostrano il sedere e vanno da un’altra parte".

Nicodemo Mele