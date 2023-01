Gli attacchi anarchici Blitz contro l’ex ministro Doppia perquisizione: c’è una donna indagata

Volto coperto, vestiti neri: un blitz rapidissimo prima di scomparire nel nulla. In pochi minuti venne sversato qualche secchio di letame e furono appiccicati due striscioni al cancello d’ingresso della Facoltà di teologia dell’Emilia-Romagna, a Villa Revedin. La firma, manco a dirlo, quella degli anarchici. Ora però portati allo scoperto – secondo le accuse – da Procura e Digos nell’ambito di un’indagine che vede tra gli indagati una donna, già nota ai database delle forze dell’ordine.

Un passo indietro. Era il 30 novembre, giornata dedicata all’inaugurazione dell’anno accademico quando in città era attesa l’ex ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Proprio l’ex guardasigilli fu uno dei bersagli degli antagonisti come dimostrarono gli striscioni lasciati in ’regalo’. Il primo contro il 41 bis, il carcero duro al quale è condannato Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre e detenuto a Sassari per una serie di reati: ’41 bis – recitava il testo – Tortura. Alfredo Cospito Libero’. Gli insulti, nel secondo, invece erano tutti dedicati all’ex ministro Cartabia per il ruolo ricoperto.

Di quel blitz però la Digos, diretta dal pubblico ministero Antonello Gustapane, ha iniziato a rimettere insieme i pezzi grazie soprattutto alle immagini girate da alcune telecamere che hanno portato gli inquirenti ad effettuare due perquisizioni in altrettanti appartamenti della città. Nei confronti di tre persone legate alla galassia anarchica, prima al circolo Fuoriluogo e poi transitate al Tribolo. Secondo quanto trapela, una donna sarebbe già stata iscritta con l’accusa di minacce aggravate. Durante le perquisizioni disposte da via Garibaldi, la Digos si è portata via una serie di materiale informatico e d’area ritenuto molto interessante. L’indagata, stando sempre alle accuse, sarebbe una delle responsabili delle scritte nei confronti dell’ex ministro. Accertamenti in corso anche nei confronti di altri due soggetti (per ora non indagati).

Nel calderone di Digos e Procura, intanto, continuano a tenere banco le inchieste su via Emilia Levante, dove la sera del 30 dicembre due bidoni dell’immondizia sono stati messi in mezzo alla strada e fatti esplodere. Inoltre sul recentissimo attacco di via Massarenti ad Amazon e Bper. Entrambi blitz rivendicati dagli anarchici.

