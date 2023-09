Gli azzurri schierati sul territorio: "Diciotto referenti nei quartieri"

Forza Italia si prepara alle prossime tornate elettorali. E in città, nella sala Savonuzzi del Comune, ha presentato il coordinamento cittadino per rinforzare la squadra in vista dei prossimi appuntamenti: Europee, Comunali (dove vanno al voto diversi comuni in provincia di Bologna) e Regionali 2025.

Tra le forze azzurre schierate sul territorio c’è un ex vicecomandante dei Carabinieri, Claudio Pelella, che si occuperà di sicurezza e 18 responsabili di quartiere (le vecchie circoscrizioni amministrative di Bologna da tempo abbandonate) per sentire il polso della città e tenere i contatti con i comitati cittadini. "Un’alternativa al dialogo diretto che ha voluto il sindaco Lepore attraverso le sue visite episcopali nei quartieri", ironizza Angelo Scavone, coordinatore cittadino degli azzurri.

In più Forza Italia valorizzerà con eventi ad hoc le radici storico-culturali del partito fondato da Silvio Berlusconi che "ci guarda da lassù", ricorda la coordinatrice regionale di FI Rosaria Tassinari, dal cattolicesimo liberale ai socialisti ai repubblicani.

La squadra azzurra sarà, poi, coordinata da diverse figure: Andrea Ventura (eletti), Marco Grandi (tesseramento), Andrea Ghiaroni (comunicazione), Costanza Bendinelli (Azzurro donna), Emanuele Federici (Giovani), Moreno Masotti e Francesco Valtancoli (seniores), Gioia Maccheroni (Istruzione). Nel mirino anche l’attuale amministrazione regionale: dalle conseguenze dell’alluvione in Romagna ("purtroppo Bonaccini continua ad urlare che non ci sono le risorse, creando panico", incalza Tassinari) alla sanità con "la Regione che sfiora un deficit di un miliardo e ciò nonostante continua a chiedere soldi allo Stato".