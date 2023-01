Gli eco-compattatori fanno il pieno di plastica, raccolte 164mila bottiglie in un anno

Gli eco-compattatori fanno il pieno di plastica. E’ stato davvero un successo il primo anno di raccolta selettiva di bottiglie in pet avvenuta appunto grazie ai due eco-compattatori che sono stati collocati e inaugurati nel capoluogo e nella frazione di Osteria Grande a dicembre del 2021. I due strumenti forniti dal Coripet – il consorzio senza fini di lucro per la gestione degli imballaggi in Pet per liquidi, con il quale il Comune di Castel San Pietro Terme ha stipulato una convenzione allo scopo di ottenere attraverso questa modalità di raccolta un minor consumo di energia e di materie prime, nonché la riduzione dei quantitativi avviati a smaltimento e dei relativi costi – ha visto i cittadini castellani lasciare la bellezza di 164.008 bottiglie in un anno, corrispondenti a quasi 3 tonnellate di materiale recuperato e avviato al riciclo. Gli accessi sono stati 6.451, numero che comprende sia l’eco-compattatore collocato nel parcheggio del Cimitero del capoluogo (via Viara 386), sia quello che trova spazio nel parcheggio del Laghetto Mariver a Osteria Grande (via Calabria 2A). Il vicesindaco Andrea Bondi (nella foto), che ha la delega all’Ambiente, non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti all’esordio della convenzione. "I dati forniti dal Coripet dimostrano il gradimento di questa modalità di raccolta da parte dei cittadini e confermano l’attenzione della nostra comunità all’ambiente e alla sua salvaguardia per il futuro delle prossime generazioni – spiega –. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo anno di questo progetto, al quale abbiamo aderito con l’obiettivo di migliorare e incrementare la raccolta differenziata attraverso una raccolta selettiva da inviare al riciclo. Una scelta che va nella direzione degli specifici obiettivi previsti dalla normativa europea sulla raccolta e riciclo delle bottiglie in Pet, che dovrà arrivare almeno al 77% entro il 2025 e al 90% entro il 2029".