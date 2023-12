Gli edicolanti missionari dell’informazione

Nelle città e nei paesi ci sono persone che per la loro dedizione al lavoro, per la passione che mettono nella loro attività sono un esempio di eroismo quotidiano. Gli edicolanti, che tutti vediamo sorridenti, a volte sepolti nel chiosco dei giornali, a volte dietro il bancone di attività oggi multifunzionali, fanno parte di questa categoria. Forse sfugge alla coscienza collettiva che si tratta di “cavalieri del lavoro” che pur gestendo un’attività privata costituiscono un servizio pubblico. Sono l’ultimo anello, importante come il primo, di una catena che nasce il giorno precedente con il lavoro dei giornalisti e finisce il giorno successivo quando il cittadino entra in edicola. L’informazione è libertà, è coscienza collettiva, elemento fondamentale di crescita della società civile. In questo scenario gli edicolanti sono pilastri di prima linea. Cominciano a lavorare quando la città sbadiglia, aprono i pacchi e li preparano come brioche per i più mattinieri. Oggi le edicole hanno rafforzato il proprio essere servizio pubblico prendendo in gestione servizi per i cittadini, ma la base rimane la vendita dei quotidiani e delle riviste. L’informazione cartacea oggi viaggia in tandem con il web, ma i gestori delle edicole rimangono un punto fermo. Dobbiamo essere consapevoli che quando all’alba ci capita di vedere gli edicolanti che smistano i giornali bisogna dire loro grazie, anche sottovoce. O basta un pensiero.

