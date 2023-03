Gli effetti psicologici e sociali della pandemia sui ragazzi

Si parla degli effetti della pandemia sugli studenti oggi alle 17 alla Casa della conoscenza di Casalecchio su iniziativa del liceo scientifico Leonardo da Vinci. L’occasione è l’uscita del libro ‘L’onda lunga: gli effetti psicologici e sociali della pandemia sul mondo non adulto’. Opera firmata dal Presidio primaverile per una scuola a scuola: gruppo informale di studio e azione, costituito da docenti del liceo Da Vinci di Casalecchio nel marzo 2021, durante il secondo anno di "chiusure pandemiche". La sua ‘Lettera al Presidente del Consiglio’ per la riapertura della scuola in quanto bene pubblico essenziale ha raccolto le firme di illustri educatori e studiosi (don Luigi Ciotti, Andrea Canevaro, Adriano Prosperi, Luciano Canfora, don Antonio Mazzi, Massimo Cacciari, Paolo Pombeni, Anna Oliverio Ferraris e molti altri).