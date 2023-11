Gli enti comprano l’Ortazzo: "Avanti con la prelazione"

Regione, Ente Parco del Delta del Po e Comune di Ravenna hanno stanziato 437mila euro per esercitare il diritto di riscatto della proprietà del paradiso naturalistico Ortazzo e Ortazzino, lungo il litorale fra Ravenna e Cervia, compreso all’interno del Parco. Se l’azione andrà in porto – bonariamente o a seguito di azione giudiziale civile è tutto da vedere – la proprietà finirà in mani pubbliche, come auspicato da ormai mezzo secolo. La decisione di avviare la richiesta di riscatto nei confronti dell’attuale proprietà Cpi Real Estate Italy è stata adottata dopo le valutazioni legali disposte dalla Regione sull’iter della procedura relativa all’attivazione del diritto di prelazione, in capo al Parco, quando nell’ottobre 2022 la vecchia proprietà, la Immobiliare Lido di Classe raggiunse l’accordo di vendita con la Cpi Real Estate. Per legge la determinazione a vendere doveva essere notificata all’Ente Parco perché potesse esercitare il diritto di prelazione. La notifica ci fu, ma poi qualcosa nella procedura si è sfilacciato, i contatti con il liquidatore della ‘Lido di Classe’ (era in liquidazione), sono stati definiti praticamente ‘impossibili’ dal vertice del Parco e in più, comunque, il Parco stesso non trovò i fondi per esercitare in concreto la prelazione. Così allo scadere dei tre mesi in cui esercitare la prelazione, ci fu il passaggio di proprietà. Il costo della compravendita fu di 580 mila euro. L’azione di riscatto che sarà avviata si riferisce a un’area di 410 ettari, quelli cioè di massima tutela del Parco, restando fuori i 72 ettari di zona C (di sola protezione). "E’ nostra intenzione comunque riuscire ad acquisire anche questi terreni", ha sottolineato il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Da parte sua la capogruppo di Europa Verde in Regione Silvia Zamboni, che anche di recente in viale Moro aveva tenuto battuto l’argomento, ha definito la decisione di agire con il riscatto un "primo importante passo, ma a metà" auspicando l’acquisizione pubblica anche della zona C, ancor meglio la "sua riqualificazione in area B, su cui l’assessore Barbara Lori si era espressa" non negativamente.

Due mesi fa, a settembre la Cpi Real Estate ha concluso un preliminare di vendita dei complessivi 480 ettari di Ortazzo-Ortazzino con la società Gobbino srl, del gruppo ortofrutticolo Mazzoni, di Tresigallo (Ferrara), alla cifra di un milione 60mila euro, contratto notificato all’Ente Parco per l’eventuale esercizio della prelazione. E la contromossa è stata l’azione di riscatto in relazione, ovviamente, della prima compravendita.

Carlo Raggi