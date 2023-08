Gli eroi dei giovani in un murales davanti alla scuola media Cavour

Un murales colorato e allegro sulla parete esterna della scuola secondaria di primo grado Cavour di Minerbio di via Zamboni. L’artista è Elvis Mambo Pregnolato e l’idea dell’immagine e del progetto è nata dalla consulta dei giovani con la volontà di rappresentare il saluto a una piccola dimensione che è quella della scuola media per passare ad una più grande e più lontana rappresentata dalla frequenza di una scuola secondaria di secondo grado fuori dal paese.

"Il ricordo che abbiamo tutti dopo anni è quello di una foto di classe e la parete rappresenta una classe ipotetica in posa, nella quale ci sono dei personaggi diventati famosi sviluppando talenti diversi – dichiara il sindaco Roberta Bonori –. La consulta ha ideato un questionario che è stato veicolato dalle insegnanti ed ha visto la partecipazione di circa 100 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 ed i 13 anni. I risultati sono stati analizzati e utilizzati come spunto per scegliere i personaggi". I risultati sono stati sorprendenti e vanno dalle icone dello sport a quelle delle serie tv, da idoli della musica a personaggi del genere manga e dei film di animazione.

I personaggi rappresentati sono Principessa Mononoke, Bebe Vio, un rapper, Millie Bobby Brown (11 di stranger things), Goku e Kobe Bryant. Il sindaco conclude: "L’immagine rappresenta anche saluto di benvenuto per chi entra ed un saluto e un in bocca al lupo per chi esce".