Gli eroi di via Matteotti: "Bello salvare una vita. Solo un lavoro congiunto lo ha reso possibile"

Hanno salvato un uomo di 39 anni che voleva lanciarsi dal cavalcavia sopra i binari ferroviari della stazione centrale. Sul ponte di via Matteotti, l’altra mattina alle 4, gli agenti delle Volanti dirette dal vice questore Fabio Pichierri, hanno fatto la differenza riuscendo a trascinare l’uomo in salvo all’ultimo istante. A coordinare l’intervento è stato l’ispettore dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico Arturo Guardiano. Che ora racconta un’esperienza che, per quanto prevista nelle mansioni della polizia, non si presenta – per fortuna – tutti i giorni.

Ispettore,come si è articolato il salvataggio?

"Il 118 ci ha segnalato un uomo intenzionato a lanciarsi sui binari ferroviari della stazione. Compresa la gravità della situazione, siamo accorsi in pochi minuti, ricevendo nel frattempo aggiornamenti dalla nostra centrale operativa: il 118 aveva localizzato il telefonino dell’uomo all’angolo tra via Milazzo e Indipendenza, ma abbiamo capito non potesse essere il luogo giusto e abbiamo preferito estendere le ricerche al ponte Matteotti. Appena arrivati l’abbiamo visto: aveva già scavalcato la ringhiera e si sporgeva con tutto il corpo nel vuoto. Ho subito compreso la criticità della situazione. Come coordinatore, ho cercato di instaurare un dialogo con lui, esortandolo a mantenere la calma e provando a capire i motivi del gesto, tentando di convincerlo che non fosse quella la soluzione ai suoi problemi. Mentre poi con un collega ci avvicinavamo, un altro continuava conversare con lui, permettendoci di arrivare ad afferrarlo per le braccia e sollevarlo verso la strada, non senza difficoltà. Intanto un terzo agente, scavalcando la paratia, lo ha bloccato per le gambe".

Siete formati ad affrontare questo tipo di eventi?

"Periodicamente seguiamo corsi di aggiornamento, anche con psicologi che ci forniscono strumenti per gestire queste situazioni. Molto però dipende dall’esperienza e dalla sensibilità personale".

Che emozione è stata salvare una vita?

"È stato molto emozionante. Questo potrebbe essere definito un intervento ’di routine’, dato che il nostro ufficio è deputato alla prevenzione generale e al soccorso pubblico, ma salvare una vita non ha prezzo, per giunta a Natale... L’uomo una volta al sicuro si è abbandonato a un pianto disperato, con la testa sul mio petto, abbracciandomi con forza. Ci ha detto che se fossimo arrivati qualche minuto dopo si sarebbe di certo lanciato. Siamo poi andati in ospedale per informarci sulle sue condizioni e quando ci ha visti si è molto emozionato, mi ha stretto le mani ringraziandomi ancora".

Durante il salvataggio, avete temuto per la sua o la vostra incolumità?

"Sono state fasi molto delicate. Temevamo che avvicinandoci lui potesse buttarsi. È stato un intervento basato su coordinamento e sinergia tra equipaggi, e sulla tempestività. Non è stato semplice sollevarlo e portarlo al sicuro, non collaborava. Dopo, io stesso mi sono dovuto sottoporre ad accertamenti medici, per lo sforzo eccessivo".