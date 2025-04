Gli esperimenti di Marconi al Teatro comunale

Per ricordare la figura e le scoperte di Guglielmo Marconi (nella foto), oggi alle 20,30, nel teatro comunale di San Giovanni in Persiceto, si terrà ‘Marconi a Teatro’, un evento promosso da Alma Mater Studiorum Università di Bologna in collaborazione con il Comune di Persiceto e la Fondazione Guglielmo Marconi. Dopo i saluti istituzionali di Giovanni Molari, Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, e di Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto, Eugenio Bertozzi introdurrà la lezione - conferenza di Nicola Semprini Cesari.

L’intervento prevede l’esecuzione di alcuni dei fondamentali esperimenti di Marconi, condotti da Renzo Piana e Francesco Pipi della Fondazione Marconi, e la lettura di testi, interpretati da Saverio Mazzoni. "‘Marconi a Teatro’ – spiega il Comune in una nota – è un evento nell’ambito delle attività del Museo Fisica Experience di Persiceto: un percorso moderno e interattivo che guida i visitatori attraverso la storia delle idee di tempo e spazio fino ai più recenti risultati della scienza. Questa realtà museale, nata dalla collaborazione dell’Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Fisica ed Astronomia e Sistema Museale d’Ateneo, con il Comune di San Giovanni in Persiceto, gestita da Agen.Ter e sostenuta anche dal Gruppo astrofili persicetani, è molto ricca sia a livello espositivo che di esperienze interattive, adatte a visitatori di tutte le età".

Il museo è allestito negli spazi dell’ex convento di San Francesco con accesso dal medievale chiostro, in piazza Carducci, a Persiceto. Aperture: sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 16 alle 19.

p. l. t.