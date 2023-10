’Gli eversivi’, la città a tinte noir di Berselli

Ci sono la sua città, Bologna, e indagini al femminile e una storia di famiglia. Le Due Torri tornano a essere lo sfondo del racconto a ’tinte noir’, in questo caso nel nuovo romanzo di Alessandro Berselli, Gli Eversivi. Appena uscito per Nero Rizzoli, oggi pomeriggio viene presenta alle 18 alla Feltrinelli Ravegnana alla presenza di Massimo Carlotto. Bolognese, classe 1956, Berselli è umorista, scrittore e docente di tecniche della narrazione, con collaborazioni per il Dizionario del cinema Morandini.

Al centro della narrazione, un caso spinoso per la Marple, l’agenzia investigativa tutta al femminile più in voga di Bologna, e per le sue migliori detective, che si ritroveranno invischiate in un gioco tra cacciatori e prede ben più pericoloso del previsto. Tutto inizia quando l’avvocato Liam Bonaga scopre che l’adorata figlia Asia frequenta il Laboratorio Hegel, un controverso gruppo di estrema destra e decide di ingaggiare l’agenzia investigativa: la direttrice è Ginevra Martino, dal temperamento spigoloso e con una vita sentimentale tormentata, con all’attivo la risoluzione dei casi più difficili. Al suo fianco le collaboratrici: Chloe, l’informatica nata e cresciuta nei collettivi bolognesi di sinistra, Greta, l’esperta in pedinamenti e Camilla.