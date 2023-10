Gli ex del 37° battaglione Ravenna

Centotrenta ex appartenenti al 37esimo battaglione meccanizzato ’Ravenna’ si sono riuniti per il 9° raduno del reparto dell’Esercito che dal 1975 al 1991 ha accolto alla caserma Perotti migliaia di soldati per il servizio di leva. I partecipanti si sono ritrovati al Savoia Hotel Regency per una cena ricca di ricordi, per due anniversari: il 40° della missione italiana in Libano, nel 1983, e i 40 anni del servizio di leva del 1° scaglione 1983, ricordati con gli interventi di Michele Ramous Fabj e Massimo Carpeggiani.