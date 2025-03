Gli ex pazienti: "Una via per l’amato medico"

Una raccolta firme per dedicare un luogo pubblico di San Giovanni in Persiceto all’indimenticato dottor Nicola Mazzacurati (1954–2013), ‘al dutour’ come lo chiamavano i suoi pazienti. La petizione è stata avviata da una ex paziente del medico, Marilena Macchi, in collaborazione con la famiglia, e le firme sono state già depositate in Comune. "Che nostro padre fosse una persona speciale per Persiceto – ricordano i figli Lucia e Luca Mazzacurati – ce ne accorgemmo nel giorno del suo funerale. Nostra madre e noi figli rimanemmo davvero stupiti dalle tante persone che erano arrivate a dargli un ultimo saluto. Quando poi per il suo 60esimo compleanno misi un post sulla pagina social di Persiceto per ricordarlo, ci fu un tale riscontro di messaggi densi di affetto e di dispiacere per la sua dipartita che ci venne l’idea di dedicargli un luogo pubblico".

E continuano: "Nostro padre morì all’improvviso di tumore al pancreas, il 4 novembre del 2013. Una malattia che non gli lasciò scampo e che se lo portò via in un baleno, in meno di due mesi. E fu un trauma per tutti noi. Sapevamo che fosse considerato un buon medico ma per molti evidentemente era di più, perché sapeva svolgere bene la sua professione". I figli Lucia e Luca ricordano poi come il loro papà avesse sempre una buona parola di incoraggiamento ed era tanto presente nella vita dei suoi pazienti.

Il dottor Mazzacurati, dotato di una spiccata sensibilità e di un profondo senso umano, si recava in ospedale a fare il giro dei suoi ricoverati. E ancora la sua professione lo portava in ambulatorio ogni giorno. Mentre al pomeriggio si dedicava alle visite a domicilio. Insomma, le persone sapevano bene dove trovarlo. "Nei giorni scorsi, ho voluto fare un ringraziamento un po’ ufficiale – continua Lucia Mazzacurati – postando un messaggio a ricordo della figura di papà nel giorno del suo compleanno, il 12 marzo. E anche in questa occasione, nonostante siano passati tanti anni dalla sua scomparsa, l’affetto è rimasto profondo e immutato. Leggere i messaggi di tanti che ancora lo ricordano con così tanto amore mi ha commosso. E penso che dedicargli un luogo pubblico a Persiceto – anche una sala – sarebbe un regalo per tutte queste persone. Un modo per San Giovanni di ricordarlo nel tempo come uno degli ultimi medici all’antica, comportamento che oggi sta scomparendo".

"L’amministrazione comunale – dice il sindaco Lorenzo Pellegatti – ha preso con favore l’iniziativa della famiglia Mazzacurati iniziativa. È lodevole chi ha dedicato del proprio tempo alla cura del prossimo. Dunque teniamo in considerazione questa candidatura".

Pier Luigi Trombetta