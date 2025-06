Gli extraterresti atterrano stasera in piazza Maggiore

Eccoci al via del festival più cult di Bologna: il Cinema Ritrovato, dedicato al restauro della settima arte, inizia oggi per correre fino al 29 giugno, anche se c’è già stato un prequel e verrà pure un sequel. L’inaugurazione ufficiale è questa sera in piazza con ’Incontri ravvicinati del terzo tipo’ di Steven Spielberg, in copia pellicola 70mm, ma già dalla mattina gli schermi lavoreranno per tante proiezioni. A cominciare dalle 11,30 quando si vedrà all’Arlecchino ’Christopher Strong’ di Dorothy Arzner del 1933, che apre la sezione ’Katharine Hepburn: femminista, acrobata e amante’. Alle 12, invece, al Modernissimo, due titoli ‘Ritrovati e restaurati’, ovvero ’Max boxeur par amour’, 1912, di Max Linder e poi ’Petrolini disperato per eccesso di buon cuore’ del 1913: a 29anni, già artista affermato, Petrolini sperimenta il cinema, senza poter utilizzare la voce, il suo più grande talento. La sua comicità corrosiva, che non risparmia nessuno, riesce comunque a emergere in questa farsa. ’Ghazl el-banat’ di Jocelyne Saab (1985) è al Jolly alle 14 e ci porta nel mondo di questa regista che diventò giornalista perché non poteva frequentare la scuola di cinema, ma desiderava comunque creare immagini: quando iniziò a lavorare per la televisione francese prese in mano una macchina da presa, dopo una breve esperienza a Télé- Liban, dove produsse due reportage oggi perduti. Ecco poi alle 14,15 all’Arlecchino un ritrovamento di Hitchcock, ’Lifeguard’ del 1944, restaurato e alle 15 al Dams Lab il documentario ’David Lynch, un énigme à Hollywood’ di Stéphane Ghez.

Ma non è tutto qui il cinema di Bologna, perché all’Arena Puccini, in collaborazione con Fondazione Amici di Luca -Casa dei Risvegli Luca De Nigris alle 21,45 arriva ’Nonostante’ di Valerio Mastandrea, che lo presenterà.

Benedetta Cucci