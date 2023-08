Gli imprenditori: "Basta polemiche sul guado"

Sono passati mesi dalle piogge di maggio che hanno devastato il territorio, ma a Monterenzio non riesce a tornare il ‘sereno’ e continuano dissidi e polemiche. Unica parentesi felice per il paese: la costruzione del guado da parte dei sette imprenditori locali, guado che ha permesso di avere una viabilità alternativa sicura in mancanza della sp7, che era franata. Ma è lo stesso guado a riaccendere la querelle dopo che, pochi giorni fa, il sindaco Ivan Mantovani ha dichiarato di aver presentato un esposto ai carabinieri nei confronti di un dipendente comunale ‘infedele’: "Ho riscontrato delle interferenze esterne al Comune, messe in atto con il fine di modificare una delibera emessa i primi di luglio riguardante un controverso argomento (i costi del guado) che ha interessato tutta la comunità. Non posso aggiungere altro".

I costruttori di questo, però, si sono sentiti presi in causa dal sindaco, con cui c’erano già state discussioni in merito al reale prezzo fatturato prezzo, che, stando a quanto dichiarato dai costruttori pubblicamente, era stato ‘gonfiato’ dal sindaco in alcune interviste.

Ad oggi, dopo l’esposto di Mantovani ai carabinieri, i magnifici sette del guado specificano: "Siamo sui giornali perchè il sindaco ha segnalato comportamenti illeciti nella vicenda guado. Prima ci diceva che non era sua competenza, poi no al guado si al ponte, dopo un mese e due assemblee, ok al guado e ok, a fatica, all’ esecuzione da parte di sette imprese locali. Poi la querelle sulla cifra dell’opera stessa. Ora querela perchè la delibera sarebbe stata modificata, colpa di un dipendente e di interferenze esterne. Ci dica come e da chi. Dati e cifre contraddittorie le ha divulgate il sindaco, quindi stia più attento, anzichè chiamare in causa magistratura e politici".

Imprenditori e costruttori, poi, specificano: "Perdiamo più tempo in queste polemiche e sospetti che a fare il guado, è una tristezza assoluta. Se si fosse verificata un’alterazione sostanziale di un atto a insaputa della Giunta che l’ha approvato, si dovevano fare accertamenti, indagini interne, valutazioni e prendere eventuali provvedimenti disciplinari. Apprendiamo invece dai giornali che il sindaco sta preparando una querela. Possibile che ste cose succedano solo a Monterenzio? Questo non è fare chiarezza ma alimentare tensioni".

In tutto questo, poi, cittadini e costruttori, anche sui social, hanno sottolineato come il sindaco Ivan Mantovani al confronto organizzato per fare chiarezza sul guado si sia fatto di nebbia decidendo all’ultimo di non presenziare.

Zoe Pederzini