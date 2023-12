Gli incidenti in bicicletta. La mappa delle vie a rischio

Sono oltre 900 gli incidenti con la bicicletta in città dal 2020 al 2022. Di questi, 85 riguardano le bici elettriche, mentre sono stati 134 gli schianti con i monopattini.

I dati – come conferma la risposta del 10 novembre del Comune a un’interrogazione del leghista Giulio Venturi – rivelano anche i numeri relativi ai feriti sulle due ruote (più di mille in 3 anni) e 145 sui monopattini. Sei, in tutto, le vittime degli schianti sulle due ruote. Tutte le cifre, dal 2020 al 2022, sono nettamente in crescita, "ma – come precisa Palazzo d’Accursio – non possono ritenersi significativi come progressione temporale per via del Covid". Resta il fatto che l’analisi riporta alcune zone particolarmente a rischio per chi usa abitualmente le due ruote con schianti frontali-laterali in via Murri e via San Donato; oltre alle vie di Corticella, Mazzini e Massarenti. Per il leghista Venturi "questi dati sull’incidentalità dei mezzi a due ruote avvenuti in città negli ultimi tre anni devono far riflettere. Sebbene infatti i numeri del 2020 e parte del 2021 siano in parte alterati dall’effetto Covid e dalle relative chiusure, 235 incidenti in bicicletta nel 2020 con 256 feriti, 308 incidenti nel 2021 con 334 feriti e 310 incidenti nel 2022 con 342 feriti fanno certamente suonare un campanello d’allarme. Per non parlare dei 7 incidenti avvenuti con bicicletta elettrica nel 2020 con relativi 9 feriti, 27 incidenti nel 2021 con 29 feriti per arrivare a 51 incidenti nel 2022 con 58 feriti". Infinem gli incidenti con monopattini che – continua il consigliere di opposizione – "sono stati 14 nel 2020 con 14 feriti, 46 nel 2021 con 50 feriti e 74 nel 2022 con 81 feriti. Certamente troppi schianti e troppi feriti per un mezzo che dovrebbe essere considerato ‘sicuro’".

Per il consigliere del Carroccio – che riporta i dati degli sinistri sulle due ruote per zona (sei nelle vie Murri e San Donato nel 2020; sette nelle vie di Corticella e Mazzini nel 2021; altrettanti in via Massarenti nel 2022) – si deve correre ai ripari.

Se l’amministrazione ricorda i tanti interventi del ’Biciplan’ e quelli relativi alle zone più critiche (come in via Murri, San Donato e Mazzini), Venturi punta comunque il dito sull’amministrazione.

"L’alta incidentalità? Certamente la causa sono le ciclabili mal fatte in spazi non idonei o angusti, per non parlare delle ciclabili contromano in strade strette come ad esempio in via Guerrazzi". Non solo. "C’è anche una segnaletica non adeguata e una scarsa illuminazione", insiste Venturi. E, rivolgendosi all’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli e alla Consulta delle biciclette, rilancia – in vista del via alle multe sulla Città 30 – "di sanzionare i ciclisti a pedalata assistita che supereranno i nuovi limiti" e "di dotare gratuitamente tutti i ciclisti che ne facessero richiesta per il proprio mezzo, di segnalatori luminosi e giubbotto catarifrangente".

ros. carb.