"Gli investimenti programmati ci permettono di essere ottimisti sul futuro della nostra scuola"

Scuola avanti tutta. Servizi efficienti, qualità dello studio, nuove scuole. Sul sito Internet del Comune di Castel Maggiore è disponibile la relazione sull’anno scolastico 2022 - 2023 che l’assessore comunale alle Politiche per l’Infanzia e l’Istruzione Paolo Gurgone ha presentato recentemente al consiglio comunale. La relazione annuale illustra le misure e le iniziative che accompagnano dal nido all’università i ragazzi castellani. "Castel Maggiore – dice Gurgone –, ha potuto contare sulla forza della propria programmazione. Il Comune ha avviato progetti di nuovi edifici scolastici già dagli anni 2018 e 2019. A quegli anni risale l’avvio della fase di progettazione esecutiva per la realizzazione del nuovo polo scolastico in via Emanuela Loi, un investimento di oltre 8 milioni di euro finanziato con risorse proprie del Comune che prevedeva una scuola primaria, oggi attiva nella sezione destinata alla didattica. Scuola che sarà a breve completata da una grande palestra e da un ampio spazio per la refezione, e una scuola dell’infanzia le cui opere sono finalmente iniziate dopo estenuanti vicissitudini e ritardi legati, tra l’altro, alla necessità di bonifica dell’area".

A parere dell’assessore, i massicci finanziamenti stanziati dal Pnrr hanno poi consentito di ampliare e potenziare il già programmato investimento per la realizzazione della nuova scuola media. In questo caso un finanziamento record di oltre 17 milioni di euro che consentirà la realizzazione di una scuola all’avanguardia in tutti i sensi, la cui consegna è prevista per il marzo 2026. "L’anno scolastico 2022/2023 – prosegue l’assessore – ha rappresentato sul nostro territorio un anno di svolta che consente a questa amministrazione di guardare al futuro delle nostre scuole con un certo ottimismo". "Gli asili nido, interamente in capo al Comune e all’Unione Reno Galliera, con 142 posti in tre strutture – dice infine Gurgone –, rappresentano uno dei principali investimenti nel settore dell’educazione, assorbendo il 37% dell’investimento netto nel mondo della scuola. Resta forte e immutato l’impegno per il sostegno alla disabilità, con 851 ore settimanali di sostegno per 82 bambini".

p. l. t.