Gli istanti immortalati. Spunta una lama

Attimi di violenza in piazza XX Settembre: ecco alcuni frame tratti da diversi video girati da testimoni del brutale pestaggio consumatosi la mattina della Vigilia di Natale proprio fuori dalla Galleria 2 agosto, davanti alla stazione Centrale. Un uomo, centrafricano poco meno che trentenne, è stato preso a calci e pugni da tre uomini, che l’hanno lasciato poi a terra sanguinante per darsi alla fuga. Uno degli aggressori aveva con sé un coltello, che però non ha usato sulla vittima, ora in fase di ripresa all’ospedale.