Gli italiani e la lettura: un rapporto difficile

Purtroppo, in Italia si legge poco rispetto agli altri paesi europei. Secondo una recente statistica dell’estate del 2024 donne e giovani sono i lettori più assidui, soprattutto fino ai 14 anni con le letture scolastiche; quelli che leggono di meno sono gli over 75.

Per quanto riguarda il titolo di studio, tra gli adulti i laureati hanno la meglio rispetto ai diplomati. La scelta dei libri da leggere si basa su diversi fattori: una persona su due sceglie in base alla trama e all’argomento trattato. Possono influenzare le ricerche su internet, così come i consigli di amici e conoscenti e, a scuola, degli insegnanti. I romanzi, tra tutte le tipologie di scrittura, restano i preferiti, in particolare i gialli e i classici intramontabili.

Tra i giovani riscuotono molto successo fantasy e fumetti. Il formato cartaceo è ancora preferito dalla maggioranza, perché consente di sottolineare e appuntare le proprie riflessioni tra le pagine. Gli audiolibri sono comodi perché si possono ascoltare anche mentre si è impegnati in altre attività, ma molti temono di non riuscire a concentrarsi sulla storia. Invece gli ebook sono apprezzati per la loro convenienza economica e trasportabilità rispetto ai cartacei, ma per qualcuno possono dare fastidio alla vista. Infine, quasi tutti amano i libri cartacei perché si possono conservare.

A cura di Abe, Daryna, Leonardo, Samuele