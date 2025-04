Gli Oblivion: "Con ’Tuttorial’ uscirete da teatro più saggi e più... caldi"

Uno show folle, "schizofrenico", lo definiscono loro. In ‘Tuttorial’ gli Oblivion ci catapultano in un universo parallelo, nemmeno così distopico, in cui Galileo Galilei è una star di TikTok, Leonardo da Vinci è in crisi perché i suoi contenuti non sono virali e i Promessi sposi diventano una serie-tv. Il sottotitolo è ‘Guida contromano alla contemporaneità’. Sarà come scrollare i reel su Instagram, ma a saltare da un tic all’altro, ci sarà, in carne ed ossa, il quintetto nato sotto le Due Torri. "I grandi interrogativi umani avranno risposte alla portata di tutti. Uscirete dal teatro - promettono Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli - più saggi di Siri, più fluidi di D’Annunzio e più caldi del riscaldamento globale". Lo spettacolo, con la regia di Giorgio Gallione, va in scena al teatro Duse stasera alle 21 e domani alle 16.

Scuda, ‘Tuttorial’ è il primo spettacolo in cui tutti e cinque suonate e cantante. Lei cura gli arrangiamenti: com’è andato il lavoro? "È stato tragicomico e clamorosamente difficile. Nessuno di noi aveva tenuto una bacchetta in mano, ma abbiamo imparato a percuotere bidoni di latta e tamburi africani".

Perché tragicomico? "Per suonare e cantare allo stesso tempo è necessaria una grande coordinazione. Ma la parte tragicomica è che il pubblico non si accorge della difficoltà, ci hanno sempre visto fare, separatamente, entrambe le cose. Siamo molto frustrati per questo (sorride, ndr)".

Lo spettacolo è stato al Duse anche l’anno scorso. Cos’è cambiato? "Essendo un contenitore schizofrenico abbiamo avuto la possibilità di fare alcuni ritocchi. Non avremmo potuto non inserire alcuni brani di Sanremo...".

Siete nati artisticamente a Bologna e il Duse ha accolto, più di vent’anni fa, il vostro primo spettacolo teatrale… "Per noi è un posto del cuore, una seconda casa. Con il pubblico bolognese c’è molta intesa, gli spettatori colgono ogni micro-assaggio di comicità".

Quest’anno siete apparsi molto anche in televisione, da ‘Zelig’ a ‘Only Fun!’. Quali sono i prossimi progetti? "Stiamo cercando di capire cosa fare da grandi. Continueremo con ‘Tuttorial’, tante piazze non l’hanno visto. Il teatro è casa, una bolla particolare, uno spazio di resistenza, in cui ci si può ancora far rapire per tempi lunghi".

Amalia Apicella