Gli occhi aperti sulla bellezza che ci circonda

Sono 25 le opere, edite e inedite, che il Museo d’arte Cardinal Giacomo Lercaro raccoglie nella mostra ‘William Congdon. Paesaggio come misura del corpo’, che inaugura giovedì alle 18 ed è visitabile fino al 27 luglio, a ingresso libero. Un’esposizione pensata in occasione del Giubileo e curata da Pasquale Fameli e Giovanni Gardini. Oli e pastelli, realizzati in una fase avanzata dell’artista, gli anni Ottanta, che si concentrano sulla rappresentazione del paesaggio e i fenomeni atmosferici della Pianura Padana. Le opere in mostra si discostano dalla più nota produzione di Congdon a tema religioso. I tratti sono astratti e essenziali, ma carichi di significati esistenziali. Il simbolo del crocifisso diventa la struttura formale a partire dalla quale Congdon traccia schemi spaziali ambivalenti, come orizzonti, campi, cieli e terreni. "Una mostra che racconta la sua vicenda spirituale, una vicenda di speranza nella sua conversione al cristianesimo", ha spiegato monsignor Roberto Macciantelli, presidente della Fondazione Lercaro. E di bellezza e speranza ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi: "In un momento in cui di bellezza ce n’è poca, così come c’è poca speranza e poco futuro, questa mostra rappresenta un motivo in più per essere all’altezza di tanta eredità. Perché nell’artista c’è sempre qualcosa di spirituale e cristiano, come diceva il cardinale Biffi. E in un secolo attraversato dalle tragedie, come quello attuale, Congdon ci aiuta a tenere gli occhi aperti". Nei dipinti, i piani verticali e quelli orizzontali si rovesciano gli uni negli altri, si invertono di continuo per generare immagini concrete e astratte al tempo stesso. Nella tarda produzione di Congdon, il corpo, sublimato nel simbolo della Croce, "diventa misura del paesaggio, tanto da stabilire una continuità, se non una vera e propria identificazione, tra le due entità - hanno raccontato Fameli e Gardini -. Tali paesaggi si costituiscono pertanto come proiezioni dirette di una corporeità materiale e al contempo ideale, emanazioni di una fisicità inquieta e imperfetta alla ricerca di un ordine, quello del quadro, entro cui espandersi e contrarsi, stabilendo nuovi equilibri". La mostra è allestita in collaborazione con The William G. Congdon Foundation, il museo Diocesano di Milano e la Galleria d’Arte Contemporanea della Pro Civitate Christiana - Assisi.

a. a.