Gli occupanti: "Nessun segno di dialogo"

Alle Aldrovandi-Rubbiani, scuole occupate da martedì scorso, la situazione è ancora incerta. Lo zoccolo duro della protesta è nella sede di via Muratori (corso ‘Moda’), fino a ieri sera ancora occupata. Gli studenti hanno chiesto un altro incontro alla preside, Teresa Pintori, dopo il faccia a faccia fiume di venerdì con una delegazione di studenti dai tre indirizzi.

"Di dialogo concreto non si vede neanche l’ombra", affermano gli occupanti sui social, ricordando "motivazioni, rivendicazioni, desideri e bisogni" che sono alla base dell’occupazione.

Su queste richieste, "formulate dopo giornate di assemblee, attività e auto-formazione, non transigiamo".

La situazione sembra risolta in via Marconi (‘Grafico’) e in viale Vicini (‘Economico’). "Ma ancora non abbiamo certezze", commentava ieri pomeriggio la preside. Augurandosi che oggi possa essere il giorno della fine della protesta.

In ogni caso, avvertono gli studenti, "ci riserviamo la possibilità di rioccupare in qualsiasi momento qualora le nostre richieste non siano rispettate e soprattutto in caso di tentativi di repressione nei confronti di studenti e studentesse occupanti".