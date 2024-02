Gli oggetti della devozione raccolti al centro culturale

Visita d’eccezione, quella dell’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, qualche giorno fa, a Minima Devotio a Loiano, negli spazi di EmilBanca in via Roma. Si tratta di un luogo più unico che raro, ovvero di un Centro di Documentazione sulla devozione. Un centro culturale con spazi e strutture espositive stabili dedicato alla devozione popolare e alle sue manifestazioni ed è stato realizzato a partire dal 2020 da un team del Gruppo di Studi Savena Setta Sambro su un progetto coordinato da Maria Cecchetti.

Dalla sua nascita il Centro Minima Devotio è in continua crescita, e il suo valore per la storia della devozione locale è testimoniato dalla visita stessa dell’assessore Felicori.

A parlarne è Daniele Ravaglia, in veste di Presidente del Gruppo di Studi Savena Setta Sambro: "Le persone continuano a portarci materiale e oggetti di devozione di ogni genere, spesso anche molto preziosi. Ce li consegnano, spesso pur senza volersene separare, perchè vogliono far sì che si conservino nel tempo e che non vadano mai persi. Tanti i progetti per il futuro di Minima Devotio di cui abbiamo parlato anche a Felicori, che ne è rimasto colpito ed entusiasta.

Stiamo cercando uno spazio più ampio, a Monghidoro, dove poter spostare parte degli oggetti accumulati in questi anni e ci stiamo organizzando per fare alcune mostre tematiche, in altri paesi limitrofi, durante l’estate per dare la possibilità a sempre più persone di entrare in contatto con questa realtà. Ci ha fatto piacere sapere che l’assessore regionale Mauro Felicori si sia reso disponibile per iniziative future e collaborazioni, anche economiche".

