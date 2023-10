Gli operai Marelli continuano la lotta. Francia, due chiusure

A Crevalcore la mobilitazione dei lavoratori Marelli prosegue. Lo annunciano i sindacati Fim, Fiom e Uilm. Le assemblee – partecipatissime, con oltre 2O0 operai – hanno confermato "le forme di lotta esercitate, sciopero (’a scacchiera’, con uno stop di un’ora per lavoratore, ndr) e presidio permanente. La sospensione a tempo indeterminato dei licenziamenti è un segnale, ma non dà garanzie sufficienti". Intanto preoccupano le vertenze ’gemelle’ che riguardano due siti in Francia: una ad Argentan, la cui produzione è collegata a quella di Crevalcore, e quella di Saint-Julien-du-Sault.

Da qui, la preoccupazione dei sindacati delle tute blu: "L’effetto domino è già in atto", assicurando la resistenza parallela dei due stabilimenti contro

la chiusura decisa dal fondo Kkr.