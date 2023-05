Gli organi antichi del territorio tornano a far risuonare la loro voce

Si apre oggi la 35ª edizione di ’Organi Antichi, un patrimonio da ascoltare’, la storica rassegna diretta dall’organista bolognese Andrea Macinanti, che alla proposta di concerti fin nei luoghi più defilati del nostro territorio coniuga la salvaguardia e il recupero degli strumenti stessi, intervenendo con un’efficace opera di sensibilizzazione presso le comunità che li ospitano: "Un patrimonio storico, culturale, religioso e artistico insieme – sottolinea Macinanti – considerato che nella sola Bologna vantiamo ben 5 organi rinascimentali (i due di San Petronio, San Martino, San Procolo e San Michele in Bosco), cui si aggiunge un numero impressionante di strumenti posteriori, dislocati fra pianura e collina, che anno dopo anno cerchiamo di valorizzare".

Fondamentale il sostegno di Regione e Città Metropolitana, impegnatesi nel rilancio dell’iniziativa: "Quella che potremmo chiamare la nostra ’Organ Valley’ – sottolinea la delegata alla cultura Elena Di Gioia – è l’ennesima realtà che tiene virtuosamente unita Bologna al panorama regionale, caratterizzata non solo dai tanti strumenti, ma anche dalle professioni ad essi connesse: quelle degli organisti, degli organari e dei compositori d’organo, meritevoli di un rafforzamento a cominciare dai percorsi didattici offerti nel nostro Conservatorio". Per l’assessore regionale Mauro Felicori, "L’azione del Maestro Macinanti è stata fondamentale in tutti questi anni, e mai ringraziata a sufficienza, perché fa leva su due componenti sociali decisive: gli organi permettono infatti l’ingresso di musica d’alta qualità nella vita quotidiana di persone che normalmente non accedono ai luoghi della cultura musicale, ma che però vanno a matrimoni, battesimi, funerali, venendone così a contatto; e fortunatamente quegli strumenti non sono tutti concentrati nella Ztl dei capoluoghi, ma democraticamente distribuiti sul territorio, fin in angoli di cui nemmeno sospettavi l’esistenza, permettendoci così di attuare senza sforzo quello che un tempo chiamavamo ‘il decentramento’".

Al concerto di questa sera (ore 20,45) nella chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo a Ca’ de’ Fabbri, frazione di Minerbio, ne seguiranno altri a Conselice (4 giugno), Bologna (15 giugno, in S. Maria della Vita), Molinella (22 settembre), Bubano (14 ottobre), San Lazzaro di Savena (20 ottobre), San Martino in Soverzano (21 ottobre), Sant’Agostino (22 ottobre), Baricella (27 ottobre), Minerbio (3 novembre), Cento (2 dicembre) e Granarolo (17 dicembre): 12 appuntamenti che vanno ad aggiungersi agli oltre 600 concerti organizzati negli scorsi anni, sempre a ingresso gratuito.

Marco Beghelli