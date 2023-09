Gli organi storici protagonisti

Prosegue fino a domani la masterclass sugli organi storici di Bologna organizzata da Fabiana Ciampi dell’Associazione Arsarmonica e che quest’anno si dedica alla figura di Claudio Merulo, organista e compositore vissuto a cavallo fra Cinquecento e Seicento. Ancora una volta la manifestazione, che si svolge in alcuni luoghi simbolo del centro storico, ha visto la partecipazione da studenti di tutto il mondo, arrivati in questi giorni da Svizzera, Ungheria, Usa, Giappone e Nuova Zelanda. La giornata di oggi, che parte con la masterclass in San Petronio, si chiude questa sera alle 21 con il concerto di Luca Scandali con l’organo Malamini (1580) in San Procolo. Domani, invece, la giornata conclusiva si tiene al Museo della Musica, con culmine, dalle 19 alle 20 con il concerto degli allievi nella chiesa della Santissima Trinità.