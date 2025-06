Gli ospiti del centro diurno sul palco, va in scena ’Vogliamo imparare a volare’

Vogliamo imparare a volare. Si chiama così lo spettacolo che sarà messo in scena dalla compagnia ‘Girasondoli in Campana’ domani alle 17.30 alla sala civica di Silla. Gli attori saranno gli ospiti del centro diurno socio-riabilitativo ‘il Girasondo’ e della cooperativa Libertas. Lo spettacolo è nato durante il laboratorio teatrale svolto da Paolo Giuffrida, istruttore e regista dell’opera. "In questi mesi – racconta l’insegnante – abbiamo coinvolto una quindicina di ragazzi e cinque educatori, lavorando sulle 4 stagioni. Per la recita finale abbiamo optato per il lavoro fatto sulla primavera, ed eccoci qua". Molto importante per gli ospiti dei centri diurni l’attività teatrale, soprattutto a livello espressivo. "In passato abbiamo sempre frequentato laboratori a Bologna – racconta Francesca Bragalli, educatrice del centro –, spostarsi sistematicamente in città è diventato impegnativo. Per questo abbiamo accolto la proposta di Giuffrida".

Fabio Marchioni