Gli ospiti del talk show. I talenti di Bol On Ice. E Mudingayi racconta: "Qui un affetto unico"

Grandi personalità sportive, cantautori bolognesi, tifosi avversari, e anche bambini: durante la puntata di ieri sera di Bar Carlino una carrellata di ospiti ha animato il portico di via Saragozza. Il primo a raggiungere i microfoni della nostra diretta, con il giornalista Gianmarco Marchini, è stato Gaby Mudingayi: classe 1981, è stato uno dei calciatori-chiave del Bologna di Pioli e, dopo una lunghissima carriera in club importanti anche internazionali, adesso ha deciso di vivere proprio nella città felsinea: "Ho girato molto, ma l’affetto che ho ricevuto a Bologna non l’ho mai trovato da nessun’altra parte. I tifosi mi hanno da subito fatto sentire bolognese, e ora qua sono a casa e ho intenzione di restare nel mondo del calcio: ho appena passato l’esame da procuratore".

Dal calcio si è poi passati alla musica, con un ospite d’eccezione: il cantautore ed ex conduttore radiofonico Franz Campi, che, dopo aver improvvisato una strofa sulla Champions League, ha presentato il suo documentario ’Scusi, cos’ha fatto il Bologna?’: "È un progetto con tante voci, in cui rispondo alla domanda ‘Ma come si fa a diventare bolognesi?’. Per me Bologa na è il Dall’Ara, è San Luca, sono le Due Torri, il calcio, il basket. Ho presentato da poco il mio lavoro al Gran Reno e non vedo l’ora che possano vederlo tutti," afferma Campi. L’attesa è breve: il 5 dicembre alle 21:30 verrà infatti proiettato su Trc.

La puntata di ieri sera ha visto protagonista anche il trio bolognese di food creators per eccellenza: Alex, Filippo e Gianmarco di ’Qui si Taffia’, pagina con più di 160mila follower su instagram in cui consigliano locali e chicche da non perdere in città.

"Il progetto nasce per amicizia, quasi per scherzo, e mostra la nostra forte passione per la cucina" raccontano. Si prosegue poi con lo sport, perchè Gaby Mudingayi non è stato l’unico celebre sportivo presente: la coppia di campioni europei di pattinaggio su ghiaccio Matteo Guarise e Lucrezia Beccari, assieme a Fabio Signorini, organizzatore di Bolo on Ice (di cui il Carlino è Media Partner ndr.), hanno raccontato i loro progetti per quest’annata pre olimpiadi, ricordando il loro successo dell’anno scorso proprio a seguito dell’evento all’Unipol Arena, a cui quest’anno saranno di nuovo presenti il 5 gennaio alle 21, assieme a numerosi fuoriclasse della disciplina.

Se è vero che si è lasciato tanto spazio a Bologna e ai bolognesi, non è mancato il momento di colloquio con i tifosi avversari: Luca Dangereux, cronista sportivo francese di Lille, Arthur Duquesne, giornalista in forza a il Resto del Carlino e Eleonora Parisi, studentessa dell’Università di Bologna che ha vissuto un anno a Lille, hanno dialogato sulla gara e sulla città.