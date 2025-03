"Gli ospiti della Rsa saranno sempre tutelati"

"L’attività di Villa Vittoria è e sarà tutelata anche in futuro". Sono chiare le parole di Fedelia srls, la società che, da due anni a questa parte, ha in gestione Villa Vittoria di via Sabbioni a Loiano. Dopo la notizia che l’immobile, per debiti della proprietà (distinta dalla società della gestione), è in mano all’Agenzia delle entrate e andrà all’asta il prossimo aprile si è creata notevole preoccupazione in paese, soprattutto tra i parenti dei tanti amorevoli anziani che sono ospiti della struttura.

E la società che la gestisce, a partire dalla direttrice, ha voluto chiarire subito la situazione e la propria posizione in merito alla questione: "La gestione della casa di riposo e la proprietà sono due entità ben distinte. Il nostro lavoro a Villa Vittoria è iniziato due anni fa ed è stato sottoscritto un contratto, vincolato, che ha una durata di tempo ben preciso. Le attività di Villa Vittoria che sono in capo solo ed esclusivamente a Fedelia, dunque, proseguiranno".

Si evince, quindi, che chiunque acquisti l’immobile all’asta sarà comunque in qualche modo vincolato al contratto in essere con Fedelia per la cura degli anziani. Dalla società poi specificano: "Da quando abbiamo rilevato la gestione della struttura Villa Vittoria, anche internamente, è completamente cambiata e abbiamo ricevuto, in più occasione, i complimenti da parte delle istituzioni. La cura dei nostri ospiti è la nostra quotidiana priorità. Abbiamo personale formato e professionale, manteniamo sempre uno stretto contatto con i parenti degli anziani che sono da noi e questo è giusto sottolinearlo. In nessun caso, dunque, abbandoneremmo la gestione di questa struttura perché il benessere degli ospiti è per noi fondamentale, come già detto".

Sono tante, infatti, le attività che Fedelia organizza per far stare bene gli anziani di Villa Vittoria: "Basti pensare che in struttura è presente un’animatrice, dipendente, fissa, che il pomeriggio si impegna a cercare di far passare il tempo agli ospiti nel modo migliore e più spensierato possibile – concludono da Fedelia srls –. Vogliamo dunque che sia chiaro che non c’è nulla da temere: i dipendenti e gli anziani di Villa Vittoria sono al sicuro".

Zoe Pederzini