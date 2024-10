Gli ospiti di Villa Emma mettono in scena la comicità A Sasso Marconi, alla casa di riposo Villa Emma, gli ospiti ultranovantenni hanno messo in scena la commedia brillante "L'angolo tranquillo". Regia di Roberta Zanelli, con la partecipazione speciale di Ezio Maselli. Prove e preparativi durati settimane per un evento di allegria e festa.