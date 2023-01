Gli otto minuti disperati prima dell’inferno

Otto minuti disperati prima dell’inferno. Otto minuti, dalle 7.51 alle 7.59, di conversazione con il padre attraverso una serie di messaggi su Whatsapp: "Papà devi venire qui, lui sta facendo dei casini. Devi aiutarmi". Era la vigilia di Natale, via Rialto, quando Giorgia (rappresentata dall’avvocato Donata Malmusi) si trovò davanti il compagno, con precedenti per spaccio e lesioni gravi, strafatto di cocaina e alcol, fuori controllo. Un "rapporto molto conflittuale" tra i due, scrive il gip Sandro Pecorella nell’ordinanza di custodia cautelare. "Erano diversi anni che la donna si lamentava del compagno e aveva detto varie volte a lui e a vari amici che lo voleva lasciare". Lo aveva già denunciato per maltrattamenti, poi ritirò tutto "per paura", dirà il padre della vittima. L’ultimo a sentire la figlia. "Alle 7.51 mi ha inviato un messaggio – spiegò ai carabinieri – per chiedermi se ero già sveglio". Il messaggio successivo è allarmante: "Papà devi venire subito qui. Papà, non se ne vuole andare, sta facendo casini qui. Aiutami". "Papà". "Portalo via da qui".

L’ultimo sms arriva al genitore alle 7.59. Poi il vuoto e il buio. I colpi alla gola e il sangue. Di quei terribili momenti, ha sempre raccontato il 31enne, "non ricordo nulla" confermando solo di avere "assunto così tanta cocaina quella notte nella quale prima ero stato in discoteca e avevo pure bevuto vodka". Dal 24 dicembre è in una cella della Dozza da solo, guardato a vista dalla polizia penitenziaria per il pericolo di atti autolesionistici e con il suo avvocato che ha già annunciato che chiederà una perizia psichiatrica.

L’indagine intanto va avanti, l’altra mattina, in forma protetta e con tutti i crismi previsti, carabinieri e psicologo hanno sentito i due bambini più grandi. "Papà – raccontò nell’immediatezza quello di 8 anni – ha cercato di uccidere la mamma. Dovete arrestarlo".

n.b.