Gli scatti di Alessandra Spranzi spostano il senso degli oggetti

La sua ricerca artistica è legata alla messa in scena fotografica, al riuso delle immagini proprie e altrui, al collage. È prima di tutto artista, quindi, che usa la fotografia per guardare e reinventare il mondo, ma forse in ’Egli rincorre i fatti come un pattinatore principiante, che per di più si esercita dove è vietato’, la mostra inaugurata qualche giorno fa alla galleria P420, Alessandra Spranzi ’è più’ fotografa del solito, con quell’attitudine a catturare le cose che l’occhio vede, senza premeditazione, se non quella operata dal suo vissuto che intercetta visioni cui lei infonde una narrazione concettuale, rendendole speciali, vive. La mostra presenta opere recenti realizzate negli ultimi due anni: Esercizi, la nuova serie di fotografie a colori, e quattro video realizzati per l’occasione. Il contesto in cui le opere si trovano a dialogare è un luogo sospeso nel tempo che l’artista allestisce con tende bianche e verdi tipiche del periodo estivo: quando si arriva in galleria, abituati alla sua speciale essenzialità, si nota subito la presenza di un’eccezione, le tende creano un mondo.

Come scrive Lisa Andreani nel testo critico che accompagna la mostra "tra la prima e la seconda sala, alcuni soggetti sono più protagonisti di altri. Le sedie sono in bilico, appoggiate ad un tavolo, in attesa di appropriarsi di una funzione di uso comune o forse più che altro in uno stato di esercizio. Oggetti straordinari, portatori di storia e storie. Implicazione di una gerarchia, tendenzialmente patriarcale, ma anche cose con la forza di saper giocare. La sedia è anche democratica, malleabile e confortevole. L’altro soggetto, caldamente presente, è una forma circolare: palloni, arance, distese di frutti, una noce, una gamba di un tavolo".

Le immagini create da Alessandra Spranzi lasciano lo spettatore in sospeso, sono immagini aperte, ma non per proporsi come una questione aperta allo spettatore, non per essere interrogativi, ma per salvaguardarne l’enigma, o comunque la profondità, una certa loro indicibilità intrinseca. ’Egli. A cavallo’, ‘Metronomo (non farlo)’, ‘Palleggi’, ‘Tovaglia al vento’, sono i lavori video che creano un intrigante e inaspettato ritmo visivo e sonoro. Fino al 20 gennaio.

b. c.