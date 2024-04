Gli scatti drammatici. Tensione e sgomento nei volti della gente e dei soccorritori

Ci sono i volti dei soccorritori, visi stanchi e concentrati. Ci sono le forze dell’ordine e le personalità della politica saliti fino sull’Appennino per coordinare un pomeriggio e una notte drammatici e carichi di tensione. E poi gli operai, i residenti, a seguire le operazioni. In queste pagine ricostruiamo con un racconto fotografico le ore del disastro che ieri si è abbattuto sulla centrale idroelettrica di Bargi, sulla sponda del lago di Suviana, nel territorio di Camugnano. Un luogo amato e sempre più valorizzato per le gite della domenica, per il tempo libero, e dove ieri invece si è spezzato il cuore di una comunità. Tre i morti, ma anche feriti e dispersi, in una situazione in continua evoluzione dopo l’esplosione di una turbina avvenuta durante un collaudo. Uno scoppio a 40 metri di profondità, cui è seguito un crollo: una trappola per alcuni addetti nella centrale. Ne vediamo delle parti qui a fianco: è la più potente d’Europa, è stata costruita nel 1975 e da anni dà lavoro a tante persone della zona e non solo.

Nelle foto vediamo i carabinieri, intervenuti sul posto assieme a dodici squadre dei vigili del fuoco, per oltre sessanta pompieri. Non solo, erano presenti a Suviana anche forze di polizia, il questore Attilio Visconti, il procuratore capo Giuseppe Amato, il personale sanitario e ovviamente la Protezione Civile, alla presenza anche dell’assessore regionale Irene Priolo. Assieme a lei, il sindaco Marco Masinara e quello della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore. Perché dalla città alla montagna, è un unico grande abbraccio.