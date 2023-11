Gli scatti in bianco e nero di Ivano Adversi immortalano quello che resta delle miniere

Prosegue fino al 22 dicembre nella sede di Alliance Française - Istituto di Cultura Germanica, in via de’ Marchi, 4 la mostra ’Glück Auf! Histoire minière’, reportage fotografico realizzato da Ivano Adversi nelle zone minerarie della Ruhr e nella regione Hauts-de-France. Lo stesso titolo vuole essere un omaggio al tradizionale saluto dei minatori tedeschi che esprimeva la speranza che i compagni tornassero sani e salvi dalla miniera dopo il turno. Curata da Cristina Berselli dell’Associazione Terzo Tropico e con il patrocinio del Comune, racconta l’attuale situazione di queste regioni minerarie, oggi in gran parte dichiarate patrimonio culturale dell’Umanità dall’Unesco, e il loro importante passato per lo sviluppo industriale dell’Europa.